Helen Hunt protagonizará un nuevo drama bélico para la BBC

A casi 80 años de haber comenzado el conflicto bélico más aterrador en la historia de la humanidad, la BBC prepara una nueva serie sobre la Segunda Guerra Mundial llamada World on Fire.

Este serie limitada de 7 episodios escrita por Peter Bowker (Occupation) ha sumado a su elenco a la actriz estadounidense ganadora del premio de la Academia, Helen Hunt. Los detalles sobre su personaje no se han develado, pero se sabe que participará junto a Lesley Manville (Phantom Thread), Jonah Hauer-King (Little Women, Howard’s End), Julia Brown (The Last Kingdom, Shetland) y más elenco aún por revelar.

La historia girará en torno a diversos personajes y su unión que generan a un año de haber dad iniciada la guerra. El rodaje que comienza esta semana tendrá locaciones en Manchester, Londres, Paris y Berlin contará con Adam Smith para dirigir los 3 episodios de esta serie producida por Chris Clough.