Hellboy podría dar el salto a la televisión

Tras el fracaso de la adaptación de la última cinta de Hellboy protagonizada por David Harbour (Stranger Things), parece casi imposible que el personaje vuelva a las salas de cine en un futuro cercano. Pero esto no son malas noticias del todo, ya que de acuerdo al portal We Got This Covered, Netflix podría estar planeando llevar al demonio con cuernos cortados hasta el formato televisivo.

No existen detalles particulares sobre este nuevo proyecto, el cual se rumora sería un nuevo reinicio, dejando fuera a Harbour como su protagonista. La plataforma de streaming buscaría darle un estilo más maduro, sangriento y con el humor que caracteriza al personaje, tal como Guillermo del Toro captó la esencia del mismo en su adaptación del 2004 y 2008.