Henderson Wade de Riverdale se suma a la próxima serie de DC Universe – Swamp Thing

La terrorífica adaptación de DC Universe continúa sumando nuevos integrantes. En este caso se trata del actor Henderson Wade, quien interpreta al sheriff Michael Minetta en Riverdale.

Wade se pondrá en la piel de Matt Cable, uno de los personajes del cómic descrito como “un hombre de la ley de Louisiana que se encuentra en una situación desesperada cuando el mal sobrenatural amenaza a la ciudad que ha jurado proteger”.

Además de la serie juvenil de The CW, Wade es conocido por interpretar a Adhu, el hijo de Molly Woods (Halle Berry), en Extant. También ha aparecido en series como The Last Ship, American Horror Story: Roanoke y NCIS.

Swamp Thing sigue los pasos de la doctora Abby Arcane (Crystal Reed),oriunda de Louisiana, quien decide regresar a su pueblo natal para investigar un virus mortal transmitido por los pantanos. Allí, Abby desarrollará un sorprendente vinculo con el científico Alec Holland (Andy Bean), descubriendo que el pantano contiene secretos místicos y terroríficos. Cuando los horrores inexplicables y escalofriantes emergen del turbio pantano, nadie está a salvo.

El elenco incluye también a Will Patton como el villano local Avery Sunderland, Jeryl Prescott como la hechicera Madame Xanadu, María Sten como Liz Tremayne, la amiga de la infancia de Abby, y Derek Mears como la criatura del pantano.

El estreno de la serie está previsto para el segundo semestre de 2019.