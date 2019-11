Henry Cavill afirma que quiere volver a interpretar a Superman y tiene muchas ideas para él

Puede que no haya participado de la campaña para que se lance la versión de Zack Snyder de Justice League, pero el actor afirmó que quiere repetir su papel.

En una entrevista con Men’s Health Cavill, en la que afirmó que todavía no ha renunciado a interpretar a Superman en otra película: “La capa está en el armario. Todavía es mía”.

Cavill continuó explicando que todavía está muy interesado en la historia de Superman en la pantalla y que tiene mucho que ofrecer para el papel: “No me voy a sentar tranquilamente en la oscuridad mientras todo esto sucede. No he renunciado al papel. Todavía tengo mucho que dar por Clark Kent, muchas historias para hacer. Quiero reflejar lo que pasa en los cómics, eso es importante para mi”.

¿Será posible que DC y Warner vuelva a apostar en Cavill para una nueva película de Superman? Él estará muy ocupado con The Witcher, pero parece muy entusiasmado.