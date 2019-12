Henry Cavill confiesa que completó el juego un par de veces antes de protagonizar la serie – The Witcher

El actor reveló que ya conocía a The Witcher antes de encarnar a Geralt de Rivia y que es fan de los videojuegos.

¿Se imaginan a Henry Cavill tomando una Coca y comiendo una hamburguesa mientras juega a The Witcher? Yo tampoco, pero en una entrevista con GQ Magazine el actor reconoció que jugó a The Witcher 3: Wild Hunt en varias ocasiones y llegó a pasarlo dos veces en dificultad normal. También lo jugó en el modo más difícil, pero sólo llegó hasta la mitad.

¿Y por qué dejó el juego por la mitad? él explica que “está muy bien cuando tratas de no estresarte, pero luego me di cuenta de que no me estaba relajando. Terminé muriendo en los puntos equivocados y pensando: ‘No debería haber salido de las carreteras. No sé por qué salí de las carreteras. No pude escapar lo suficientemente rápido o mi capacidad de atención se redujo por un segundo o respondí un mensaje de texto y ahora estoy muerto y eso es seis o siete horas de juego que acabo de estropear ”.

Para que se se den una idea de lo que significa, para completar el juego se necesitan unas 100 horas, más o menos, pero como a él le encantan los videojuegos, no es problema: “En mi casa me siento a jugar juegos durante una cantidad ridículas de horas y escapo allí”. Necesitamos ya mismo un streaming de Henry jugando a The Witcher.