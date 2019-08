Henry Golding podría protagonizar una película de Snake Eyes

El actor está en camino de unirse a la franquicia de GI Joe, aunque los rumores lo vinculaban a una nueva cinta del Agente 007.

Según EW, Golding, quien protagonizó Crazy Rich Asians y A Simple Favor, está en negociaciones para tomar el liderazgo del spin-off de Paramount basado en Snake Eyes. Mientras esto se lleva a cabo, Golding aparecerá en The Last Christmas junto a Emilia Clarke y en The Gentleman con Matthew McConaughey.

Robert Schwentke, quien dirigió RED, las entregas de las películas de Divergent y, más recientemente, The Captain, dirigirá la película junto al guionista de Beauty and the Beast, Evan Spiliotopoulos.

En las historias de GI Joe, Snake Eyes tenía como mascota a un lobo llamado Timber, mientras que Storm Shadow, otro ninja, fue su enemigo. Así que esperamos ver algo de eso en la película.