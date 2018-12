¡El alumno de The Hauting of The Hill House ya tiene un nuevo proyecto en marcha!

El patriarca de los Crain, Henry Thomas, interpretará al Dr. Charles McNider/Dr. Mid-Nite (Doctor Midnight) en la próxima serie live action de DC Universe, Stargirl.

Su personaje, creado por Charles Reizenstein, es un pionero brillante de la medicina y miembro fundador de la Sociedad de Justicia de América. Con su fiel búho, actúa como el médico y detective residente del equipo.

Thomas se une así a sus compañeros previamente anunciados Lou Ferrigno Jr. (S.W.A.T.), Joel McHale (Community), Anjelika Washington (Young Sheldon), Yvette Monreal (The Fosters) y Christopher James Baker (True Detective).

La serie seguirá a la estudiante de segundo año de la escuela secundaria Courtney Whitmore (Brec Bassinger), quien inspira a un improbable grupo de jóvenes héroes para detener a los villanos del pasado.