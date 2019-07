Here to Help – Fear The Walking Dead

Comenzó la quinta temporada de Fear The Walking Dead y bueno, acá estamos para ayudar. Por lo que vimos en este primer episodio de la serie, empezaron ya con un conflicto mucho más interesante al que estuvimos viendo con Martha como villana. En el año anterior, nos habían dado una serie que lo que hacía era era equilibrar la balanza para el lado de Morgan y eso es algo que no estaba bueno. Con él, los peores momentos de TWD pasaron, nos aburrimos y queríamos que se muera. El tema es que es lo que Alicia y el resto de la banda necesitaba en el momento en el que se cruzaron y por eso estuvo bueno tenerlo cerca. Entonces, lo malo pasó no por Morgan en sí, sino que la culpa de todo la había tenido la idea de hacer a él más importante que la serie en general y por eso estuvo mal. Ahora, con este comienzo, parece que volvemos a lo que Madison quería para su familia y eso es lo que nos gustaba de Fear The Walking Dead.

En este primer capítulo ya empezamos con un conflicto que es más físico y eso trae lo mejor del show a la superficie otra vez. Sí, obviamente hay algunas quejas, pero empecemos por lo bueno. Primero en principal, vimos a Alicia más en control de todo. Parece que ella está a cargo y que ahora Morgan pasa a ser un “consejero espiritual” y no el núcleo del show. Entonces, el villano principal con el que deberíamos enfrentarnos es Logan. Él es un hombre que se cree dueño de todo lo que ellos tenían y a diferencia de su colega, Logan no quiere compartir. Imagino que en los próximos episodios nuestros personajes tratarán de encontrar una manera de volver a casa y aunque eso puede llevar un tiempo, la realidad es ahí es dónde estará la pelea. Igual, no les voy a mentir, fue bastante fácil hacerlos caer y aunque se quiere algo más importante que sólo pelear en esta serie, podrían haber hecho la pérdida de su hogar un poco más épica. Lo único que lograron acá es hacerlos quedar como unos inútiles.

Hay que tener en cuenta que también sirvió para demostrarles algo y eso es que el camino no será fácil. Ellos quieren ayudar, así que le ofrecen la posibilidad de una segunda oportunidad a todos y el mundo necesita entender que existe un lugar en el que pueden tratar. El primer paso que el grupo tiene que dar ahora es el de poder hacer que los niños que conocieron vuelvan con ellos. No hay chances que luego de introducir a estos tres hermanos, nos los saquen para siempre. Pero bueno, por ahora los niños tienen miedo y prefieren seguir viviendo en este mundo horrible si la ayuda de otras personas. Habrá que ver cuál es su pasado, pero la más grande no debe tener más que quince años, así que probablemente, lo único que estos niños conocen es muerte, zombies y tristeza. Así que Alicia, o casi todos los que están ahí, pueden ponerse en su lugar y me imagino que querrán ayudarlos.