Jessica Goldberg fungirá como showrunner del proyecto que la reunirá con Katims después de su trabajo en The Path (Hulu). Ed Zwick (Nashville, The Last Samurai) será el encargado de dirigir el primer episodio; mientras que Andrew Hinderaker escribirá el guión a partir del texto escrito por Chris Jones para Esquire que lleva el nombre de Away. Universal Television es la casa productora encargada del desarrollo del proyecto que se podrá ver a través de Netflix.

Hasta el momento no hay fecha de estreno, ni elenco confirmado.