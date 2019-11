His Dark Materials es más esperada que The Mandalorian

¡Duelo de titanes!

Llegamos al final del año, pero aún hay muchas producciones increíbles por estrenarse. Dos de ellas son: His Dark Materials y The Mandalorian.

De acuerdo con datos de la aplicación TV Time, que lleva el registro de series y películas que sus usuarios consumen, la serie coproducida por BBC/HBO es la más esperada del mes de noviembre, quedándose por debajo la de Disney+, a pesar de que se trata de la franquicia de Star Wars.

His Dark Materials y The Mandalorian ocupan el primer y segundo lugar de la lista, respectivamente. Mientras que en tercer lugar se encuentra la serie de Apple TV+, protagonizada por Jason Momoa, See; seguida por The Morning Show, en el cuarto, y Harley Quinn, en el quinto.

¿Tú cuál esperas más?