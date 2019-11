Holly Hunter protagonizará una nueva comedia en NBC

La actriz lidera el elenco junto a Ted Danson en el show sin título que está siendo escrito y producida por Tina Fey y Robert Carlock.

La serie trata sobre un hombre de negocios rico (Danson) que se postula para alcalde de Los Ángeles por todas las razones equivocadas. Una vez que gana, tiene que descubrir qué representa, ganarse el respeto de su personal y conectarse con su hija adolescente.

Hunter interpretará a Arpi, una concejala liberal desde hace mucho tiempo. Después de haber dedicado su vida al mejoramiento de Los Ángeles, no oculta su desdén por el nuevo alcalde electo Bremer, a quien considera poco calificado, sexista y poco confiable.

Hunter apareció más recientemente en la comedia producida por Judd Apatow, The Big Sick y el año pasado volvió a interpretar a Elastigirl en Incredibles 2. En la pantalla chica, Holly fue parte de Saving Grace, Top of the Lake y hace poco fue elegida para interpretar a Sally Yates en la próxima miniserie de CBS Studios, A Higher Loyalty.

La serie tendrá trece episodios y Fey será productora ejecutiva junto a Carlock, Jeff Richmond y David Miner. Eric Gurian supervisará el proyecto.