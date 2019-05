Tras la cancelación de Here and Now, Holly Hunter volverá a HBO sumándose al elenco de Succession, uno de los proyectos del año pasado que la cadena estrenó y que sin mucho ruido se ha convertido en una de las mejores series nuevas de la plataforma.

Hunter interpretará a Rhea Jarrell, la CEO de un conglomerado de medios rival de la familia Roy y con quien tendrán que lidiar porque ella podría quitarles el control de Waystar Royco en esta nueva temporada que verá la luz el próximo mes de agosto.