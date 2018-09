Además, su abuelo, Robert Schenkkan , trabajó codo a codo con el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson en la creación de la Ley de Radiodifusión Pública , en 1967 . Por otro lado, su tío, Robert Schenkkan Jr. es ganó un premio Pulitzer por su obra The Kentucky Cycle . ¡Una familia llena de talento!

Además, su interpretación de Ryan Atwood lo llevó a las páginas de revistas como People o US Weekly y a ser declarado como uno de los hombres más solteros más codiciados.

The O.C. se estrenó el 5 de Agosto de 2003 y le valió a Ben el reconocimiento del público y varias nominaciones a diversos premios, de los cuales ganó Mejor actor en drama en los Teen Choice Awards , por ejemplo.

Sin embargo, el sueño de Ben era dedicarse a la actuación. Durante el periodo del 2001 al 2003 , McKenzie realizaba trabajos de medio tiempo mientras realizaba audiciones. Estas audiciones lo llevaron a su primer gran rol: Ryan Atwood , en la ya icónica serie The O.C.

En el 2005, dos años antes de que finalizara The O.C., Benjamin hizo su debut en cine en el film Junebug, en el que compartió cartel con Amy Adams. Junebug fue un film que recibió nominaciones en los Amanda Awards y que ganó el Festival de Cine de Sarasota. Además, la película fue muy aclamada en el Festival de Sundance. Ese mismo año, además, comenzó a filmar 88 Miles, una película protagonizada por Al Pacino.

Luego del final de The O.C. en el 2007, Ben se dedicó al teatro. En el 2008 protagonizó la obra Johnny Got His Gun y fue muy apreciado por la crítica. Ese mismo año, Benjamin comenzaría a filmar una nueva serie: Southland. Sin embargo, este show donde Ben interpretaba a un policía novato, tuvo algunos inconvenientes y fue cancelado mientras se producía la segunda temporada. TNT salió al rescate y compró los derechos del show, poniendo al aire los siete episodios de esa segunda temporada y dándole continuidad hasta la quinta.