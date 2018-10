Hombres que amamos: Cody Fern – American Horror Story

Cody no creía que podría convertirse en un actor, por eso estudió comercio y pretendía continuar estudiando psicología, pero a sus 24 años ya no pudo negar más sus deseos de pertenecer al mundo del espectáculo y comenzó así su carrera.

Sus primeros pasos como actor los dio en teatro, donde interpretó, en el 2011, a Romeo, en el festival de Shakespeare In The Park de Western Australia. También interpretó a Lindsay, en Jamarra y a Earl de Southampton en The Enchanters, en el Teatro Estatal de Western Australia. Además, interpretó a Albert en la producción de War Horse del Teatro Nacional de Gran Bretaña.

Además, participó de cortos cinematográficos, como Still Take You Home y The Last Time I Saw Richard.