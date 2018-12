El hombre al que le rendimos homenaje hoy casi que no necesita introducción: nació en Toluca un 29 de diciembre de 1979 bajo el nombre de Diego Luna Alexander y es una de las grandes estrellas de México de la actualidad.

Por supuesto, uno de sus roles más memorables es el de Cassian Andor para la franquicia de Star Wars , en el film Rogue One . Tan memorable se volvió que lo veremos repetirlo en la serie precuela del film que protagonizó junto a Felicity Jones .

Diego actuó tanto en la industria nacional como en la internacional. Entre sus films más destacados se encuentran Nicotina , Rudo y Cursi , Milk , Mr. Lonely y muchas más. Ha actuado junto a grandes figuras del cine como Sean Penn , Tom Hanks , Salma Hayek , Penélope Cruz , etc.

Por supuesto, el único talento de Diego no es actuar: en todos estos años de carrera ha avanzado hasta convertirse no sólo en productor, sino también en director. Algunos de los films en los que se lo ha visto involucrado son Rafita, Abel y el documental acerca del boxeador Julio César Chávez, titulado J. C. Chávez.

Además, ha conducido múltiples veces los MTV Video Music Awards y hasta una gala de los Premios Goya.