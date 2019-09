Hombres que Amamos: Freddie Highmore – The Good Doctor

Alfred Thomas Highmore, mejor conocido como Freddie Highmore, nació un 14 de Febrero de 1992, sí en el Día de San Valentín, en el municipio de Camden, Londres. Así es, este chico es londinense y no un ciudadano americano como muchos hubiesen pensado.

La sangre de artista corre por sus venas ya que es hijo de Edward Highmore, un actor de televisión ya retirado, y de Sue Latimer, una agente artística que durante un tiempo estuvo a cargo de la carrera de Daniel Radcliffe e Imelda Staunton, ambos actores conocidos por formar parte de la saga cinematográfica de Harry Potter. Por ello, Freddie sostiene una relación cercana a Radcliffe.

Su carrera actoral comenzó a los 7 años cuando formó parte del elenco de Walking on the Moon, película de la cual se borraron sus escenas. Fue recién en la película Women Talking Dirty, protagonizada por Helena Bonham Carter y dirigida por Coky Giedroyc (Harlots), donde se puede ver su primera participación actoral. Durante los años siguientes trabajo en un par de proyectos para la televisión; en Jack and the Beanstalk: The Real Story tuvo la oportunidad de compartir escenario con su padre.