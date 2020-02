Hombres que amamos: Jaime Lorente – La Casa de Papel

¿Quién no recuerda la peculiar risa del atracador? El propio actor ha reconocido que surgió por casualidad mientras hacía pruebas: “Me salió esto y me hice mucha gracia a mí mismo”.

Lorente ha declarado que no es fan de las redes sociales ya que “me gusta vivir el momento y no estar preocupado por publicarlo”. ¡Y nosotros no ponemos mal porque queremos saber de él TOOODO el día!