Hombres que amamos: James Franco – The Deuce

El 19 de Abril de 1978 nació James Edward Franco, más conocido como James Franco a secas, en Palo Alto, California. De raíces portuguesas, suecas y rusas, es el hijo mayor del matrimonio de Betsy Lou, una escritora y actriz, y Doug, un empresario de Silicon Valley. James, nuestro hombre amado de la semana, tiene dos hermanos menores que también se dedican a la actuación: Tom y Dave.

James proviene de una familia llena de académicos y siempre fue impulsado para conseguir buenas notas en la escuela. Se graduó de la Secundaria de Palo Alto en 1996, donde ya había comenzado a participar en obras de teatro. En 1998 asistió al Campamento de Verano de Arte del Estado de California, donde continuó desarrollando su profesión. Si bien era un buen alumno, ha sido arrestado desde temprana edad por beber alcohol siendo menor, hacer graffittis y robar perfumes de tiendas para revenderlos a sus compañeros. Aunque en algún momento soñó con convertirse en un zoólogo, terminó por anotarse en la Universidad de California para cursar estudios de inglés. Sin embargo, luego de un año, abandonó la universidad para perseguir su sueño de ser actor.

Mientras esperaba para que se abrieran las audiciones para estudiar actuación en la universidad, James comenzó a tomar clases en Playhouse West, con Robert Carnegie. Sus padres, que habían estado en contra de que abandonara la universidad, lo forzaron a conseguirse un trabajo para mantenerse. Así, James terminó con un turno nocturno en Mc Donald’s, donde aprovechaba a los clientes para practicar acentos extraños. Como muchos actores, sus comienzos se dieron en los comerciales. James participó de una publicidad de Pizza Hut, interpretando a un bailarín Elvis Presley. Si bien luego de ese comercial tuvo algunos roles menores en diversas series, el primer gran paso de su carrera se dio en 1999, cuando fue contratado para interpretar a Daniel Desario en Freaks and Geeks.

Aunque Freaks and Geeks sólo estuvo al aire por 18 episodios, terminó convirtiéndose en un show de culto para muchos y, además, le abrió las puertas a James para nuevos roles. En cine, debutó en el popular film Never Been Kissed, al que luego le siguió Whatever It Takes, una reversión moderna del clásico Cyrano de Bergerac. Luego de estas dos experiencias, James fue contratado para interpretar a James Dean en el film biográfico para TV sobre el mítico actor. Para prepararse para este rol, James tomó medidas drásticas: se convirtió en fumador, se tiñó el cabello de rubio, aprendió a montar motocicletas y a tocar la guitarra y los bongós. Además, cortó comunicación con familiares, amigos y novia, para dedicarse exclusivamente a revisar la existencia de James Dean con films, libros y allegados al artista. Tanto sacrificio rindió sus frutos: fue nominado a los Emmys, a los Screen Actors Guild Awards y a los Globo de Oro, premio que finalmente terminó llevándose a casa.

En el 2002, James Franco ganaría fama mundial al convertirse en Harry Osborn en las películas de Spiderman que protagonizaba Tobey Maguire. Ese mismo año, además, protagonizó el film Sonny, dirigido por Nicholas Cage, pero el film terminó siendo enormemente criticado. También en el 2002, y gracias a que Robert DeNiro había visto su trabajo como James Dean, James consiguió un papel en City By The Sea. Allí interpretaba a un homeless y, para prepararse para ese rol, pasó algunos días viviendo en la calle y conversando con adictos y ex- adictos. Luego de participar en el film de Robert Altman, The Company, en el 2004 James fue llamado para volver a interpretar a Harry Osborn en un nuevo film de Spiderman.

La obsesión de James para llevar a cabo sus papeles no se detendría: estudió equitación y lucha con espadas para interpretar a Tristan en la obra teatral Tristán e Isolda, y se recibiría de piloto cuando participó en el film Flyboys. Los años siguientes, además de volver a aparecer en un nuevo film de Spiderman, James tuvo algunos cameos en otras películas, como The Holiday o Knocked Up, donde se interpretó a sí mismo. En el 2007, luego de algunos films independientes que no tuvieron grandes éxitos, James debutó como escritor y director en la película Good Times Max, donde también realizó uno de los papeles protagónicos.

Sus siguientes trabajos fueron bastante diversos: participó en Pinneaple Express, ganándose el favor de la crítica por su interpretación de un dealer de marihuana, en Milk, interpretando al novio del político Harvey Milk (a quien le daba vida Sean Penn) y en la novela General Hospital, donde se convirtió en Franco, un artista multimedia que se obsesiona con uno de los personajes, James Morgan. Además, James participó de la comedia 30 Rock, nuevamente haciendo de sí mismo, y fue el host en dos oportunidades de SNL. En el 2010 volvió a triunfar en el cine: apareció en la comedia con Steve Carell y Tina Fey, Date Night, y en la adaptación del libro Comer, Rezar, Amar. Además, en Howl, interpretó al poeta Allen Ginsberg. Ese mismo año se estrenaría también 127 Hours, una película de Danny Boyle, donde James Franco interpretaría al alpinista Aron Ralston. Este rol le valió a James su primera nominación a los premios Oscar.

La carrera de James Franco es prolífica: ha participado en numerosos films, como Your Highness, Rise Of The Planet Of The Apes, Oz The Great And Powerful, This Is The End, Spring Breakers y muchas más. Además, su trabajo como director también es interesante. Ha trabajado en Child Of God, I Am Michael, King Cobra y True Story, entre otras. Como si esto fuera poco, también tuvo tiempo para aparecer en un vídeo musical de la banda del actor Jared Leto, Thirty Seconds To Mars, en el tema City Of Angels.