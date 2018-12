En los 80 , luego de graduarse, estudió en Pacific Conservatory of the Performing Arts , del Allan Hancock Colleg e de California . Dos años después, se mudó a Nueva York para asistir a Juilliard , aunque abandonó sus estudios dos años antes de terminarlos.

En la secundaria, se unió al grupo de teatro de Grace M. Davies High School y participó en todo lo que se cruzó en su camino: musicales, obras de teatro, etc.

Desde muy pequeño James soñó con convertirse en actor. En cuarto grado, representó a Eeyore en la obra de su escuela sobre Winnie The Poo h y allí comenzó su camino.

Viviendo en Chicago, James consiguió su primer papel en 1987. Allí, interpretó a Ferdinand en la clásica obra de William Shakespeare, La Tempestad, en el Teatro Goodman. Su primera aparición era completamente desnudo, atado a una rueda.

Este fue el primer paso de muchos en el teatro. James participó y fundó compañías. Algunas de ellas en Chicago, otras en Seattle donde vivió algunos años después. Su labor era tan buena que hasta fue nominado para un Joseph Jefferson Award, por su interpretación de Robespierre en el drama de seis horas Incorruptible: The Life, Death and Dreams of Maximilian de Robespierre.