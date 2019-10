Hombres que amamos: Joaquin Phoenix

Joaquin y sus hermanos actuaban en las calles para ayudar a la economía familiar y así fueron descubiertos por la agente Iris Burton , quien, en seguida, comenzó a conseguirles trabajo en comerciales y en episodios de diversos shows televisivos. La primera aparición en la pantalla chica de Joaquin fue cuando tenía solo 8 años, junto a su hermano mayor River , en Seven Brides for Seven Brothers . Su primer film llegó en 1986 , titulado Spacecamp , donde interpretó a un niño de 12 años interesado en convertirse en astronauta. Algunas otras apariciones de Joaquin Phoenix por esos años se dieron en películas como Parenthood o Russkies .

Es uno de los hombres del momento, sin duda alguna, pero ¿qué sabes de él? Su verdadero nombre, antes de transformarse en Joaquin Phoenix , es Joaquin Rafael Bottom el 28 de octubre de 1974 , en San Juan de Puerto Rico . Sus padres, John Lee y Arlyn , habían nacido en Estados Unidos y Joaquin es el tercero de cinco hermanos. El apellido Phoenix fue adoptado por sus padres y no por él, aunque sí quiso cambiar su nombre de Joaquin a Leaf , para así compartir la tradición con sus hermanos de llamarse según algo relacionado a la naturaleza ( River , Summer , Liberty , etc.). Hasta sus 15 años, Joaquin fue llamado Leaf y hasta tiene algunos créditos como actor infantil de ese modo.

Entre otros films en los que se desempeñó Joaquin a principios de la década del 2000 (aunque casi ninguno con el éxito de Gladiator ) podemos encontrar Buffalo Soldiers , Signs , It’s All About Love y The Village .

A partir de 1995 , la carrera de Joaquin Phoenix volvió a despegar, protagonizando películas como To Die For , dirigida por Gus Van Sant , que lo llevaron a ser sumamente apreciado por la crítica. Su siguiente gran éxito sería el ya clásico film de Ridley Scott , Gladiator , donde interpretó al emperador romano Commodus . Su labor en esta película fue tan apreciada que recibió múltiples nominaciones a diversos premios, incluido el de Mejor Actor de Reparto en los de la Academia .

En el 2005 , Phoenix estrenaría uno de sus roles más icónicos hasta el día de hoy: se pondría en la piel del inigualable Johnny Cash para el film de James Mangold , Walk The Line . No solo fue aprobado por el mismísimo Johnny Cash para interpretarlo, sino que, además, Joaquin es quien realizó todo el trabajo vocal de la película, cantando él mismo los éxitos que allí suenan. De nuevo, Joaquin recibió la nominación a los premios de la Academia , así como también a muchos otros, incluso llevándose algunos bajo el brazo, como el Golden Globe y hasta un Grammy .

Tras este éxito, vinieron algunos films no tan celebrados, como We Own The Night, que Joaquin produjo, o I’m Still Here, un mockumentary que escribió junto a Ben Affleck. Sin embargo, poco tardaría este actor nacido en Puerto Rico en volver a ganarse el amor de la crítica y el público. En el 2011 participó de la película de Paul Thomas Anderson, The Master, realizando una de las mejores actuaciones de su carrera.

Dos años después, Joaquin volvería a deslumbrarnos en Her, el film de Spike Jonze, donde interpretó a un hombre que desarrolla un vínculo romántico con una inteligencia artificial.

En los últimos años antes de convertirse en el Joker, Joaquin mantuvo una carrera ocupada. Algunos de los films en los que podemos verlo son Inherent Vice, Irrational Man, You Were Never Really Here y The Sisters Brothers, entre otros.