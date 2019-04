Hombres que amamos: Joseph Dempsie – Game of Thrones

Joseph Maxwell Dempsie nació en Liverpool, Inglaterra, el 22 de junio de 1987. Su infancia, sin embargo, la pasó en West Bridgford, Nottingham y por eso es un fan acérrimo del equipo de fútbol Nottingham Forest. Fue a la escuela de su ciudad y se perfeccionó para ser actor en el Central Junior Television Workshop.

Sus primeros trabajos llegaron en el año 2000, donde, como muchos otros actores, comenzó a realizar pequeñas participaciones en episodios de series. Algunos de los shows en los que Joe trabajó por esos años son Peak Practice, Doctors y Sweet Medicine. En el 2007 llegaría su primer rol importante: se convirtió en Chris Miles para la serie británica Skins, papel que mantuvo durante las dos primeras temporadas del show. Por esos años, también se convirtió en la voz de las publicidades de Clearasil, una marca de belleza dedicada a productos para la piel.

También en la primera década del 2000, Joe comenzó a experimentar en la pantalla grande. Así, participó en films como Heartlands, One For The Road o The Damned United. En el 2008, además, tuvo la oportunidad de aparecer en un episodio de la mítica serie Doctor Who y, también, en Merlín.

En el 2010, Joe se convirtió en uno de los protagonistas de This is England ’86, la serie spin-off del famoso film del 2006 de Shane Meadows. Allí interpretó a Higgy, rol que repitió en el 2015 para la nueva temporada, llamada This is England ’90. En el 2011 llegó un nuevo rol que cambiaría su vida: se convertiría en Gendry, el hijo bastardo de Robert Baratheon en Game of Thrones, el éxito indiscutible de HBO basado en los libros de George R. R. Martin. También ese año participó del film Blitz, junto a uno de sus compañeros de elenco de GOT, Aidan Gillen.

Gendry, su personaje en Game of Thrones, ha pasado muchísimo tiempo fuera de la pantalla. Eso le ha permitido a Joe participar en otros productos para la televisión, como las series The Fades, Southcliff, One of Us y, el año pasado, en Deep State. Además, también apareció en películas como Dark River, o Been So Long, que se estrenó mundialmente a través de la pantalla de Netflix.