Hombres que amamos: Matthew Goode – A Discovery of Witches

A comienzos del 2000 hizo su debut televisivo, interpretando a Peter Lynley , el hermano del Inspector Lynley en la serie de la BBC , Inspector Lynley Mysteries . Además, fue uno de los protagonistas del film para televisión, Confessions of an Ugly Stepsister .

En el 2004, Matthew hizo su debut en el cine norteamericano, compartiendo cartel junto a la actriz de This Is Us, Mandy Moore, en el film Chasing Liberty.

Un año después sería una de las estrellas del memorable film de Woody Allen, Match Point, junto a Scarlett Johansson y Jonathan Rhys Meyers, y del film Imagine Me & You, donde fue compañero de la terrible Cersei Lannister de Game Of Thrones, Lena Headey.

Ese mismo año también participaría del film para televisión My Family and Other Animals y del musical biográfico, Copying Beethoven, junto a Ed Harris y Diane Kruger. Además, sería compañero de Joseph Gordon-Levitt en The Lookout y tendría una pequeña participación en la miniserie de la BBC, He Knew He Was Right.