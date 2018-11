Hombres que amamos: Michael Douglas – The Kominsky Method

Nacido un 25 de Septiembre de 1944 en New Brunswick , New Jersey , Michael Kirk Douglas es el hijo mayor del matrimonio de Kirk Douglas y Diane Dill . Sus inclinaciones por el mundo del espectáculo son heredadas: sus padres se conocieron en la Academia Americana de Arte Dramático . Siguiendo los pasos de sus padres, Michael recibió su título en arte en la Universidad de California y, además, estudió teatro con Wynn Handman en The American Place Theatre , en Nueva York .

Luego de Playhouse , Michael comenzó a trabajar en la industria del cine, en películas como Hail Hero! , que le valió una nominación a los Globos de Oro . Sin embargo, su siguiente gran éxito fue de nuevo en la pantalla chica, de la mano de la serie The Streets Of San Francisco , en la que participó desde 1972 hasta 1976 .

Un año antes de dejar la serie, Michael recibió de su padre los derechos de la novela de Ken Kesey, One Flew Over The Cuckoo’s Nest y, sin dudarlo, se lanzó a producirla junto a Saul Zaentz. El film en el que su padre, Kirk, planeaba ser el protagonista, terminó siendo un éxito con Jack Nicholson interpretando a McMurphy, ya que Kirk Douglas era viejo para el papel. Tanto éxito tuvo One Flew Over The Cuckoo’s Next que ganó el premio de la Academia a mejor película y Jack Nicholson a mejor actor.

Luego de dejar The Streets Of San Francisco, Michael se dedicó al cine. Así, llegaron films como Coma, Running y The China Syndrome, donde no sólo actuó, sino que también produjo.