Hombres que amamos: Michiel Huisman – The Haunting of Hill House

Nacido el 18 de Julio de 1981 en Amstelveen , una ciudad cerca de Ámsterdam , en los Países Bajos , Michiel Huisman es el hombre por el que más de un@ hubiera renunciado al Trono de Hierro para huir con él. Por eso, y gracias a su protagónico en el éxito de terror de Netflix , The Haunting Of Hill House , la sección de Hombres que amamos de hoy, está dedicada a él.

Su primer protagónico llegó un año después, con el film Phileine Says Sorry , una adaptación de la novela homónima de Ronald Giphart .

Para el año 2006 , Michiel ya estaba preparado para lanzarse al mercado internacional y consiguió un papel secundario en la serie británica Daziel And Pascoe . En el 2009 , además, participó del film The Young Victoria , donde interpretó al Duque de Saxe-coburg y Gotha , Ernesto II . También formó parte del film para televisión de la BBC , Margot .

Mientras formaba parte del elenco de Game Of Thrones , además, Michiel también participó de otra serie muy famosa: Orphan Black . Allí, interpretó a Cal Morrison , un ex novio de Sarah que vuelve a resurgir cuando los clones tienen algunos problemas que resolver.

Su participación en la serie del momento le abrió la puerta a nuevas oportunidades cinematográficas: Michiel tuvo la chance de formar parte del elenco de Wild, un film nominado a los premios Oscars, fue protagonista del thriller The Invitation y de la fantasía romántica The Age Of Adaline. Además, se convirtió en la cara de Chanel Nº 5 en la campaña The One That I Want.

En el 2016 se convirtió en el protagonista del film bélico The Ottoman Lieutenant, donde compartió elenco con figuras de la talla de Ben Kingsley. Además, participó en la serie limitada de Discovery, Harley And The Davidsons, que exploraba los orígenes de Harley- Davidson Inc. A fines de ese año, fue elegido, junto a Lily James, para protagonizar Guernsey, una película basada en la novela The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society.