Hombres que amamos: Noah Centineo – The Fosters

De raíces italianas y alemanas, Noah creció en Boynton Beach, Florida, donde asistió a la Bak Middle School of the Arts y luego a la Secundaria de Boca Ratón durante el noveno y décimo año, para luego mudarse a Los Ángeles en el 2012 .

Su carrera actoral comenzó en el año 2009, cuando protagonizó el film familiar The Gold Retrievers. Luego de esto, participó en algunas producciones de Disney, como Austin & Ally y Shake It Up.

En el 2014, también de la mano de Disney Channel, Noah fue el co- protagonista del film How To Build A Better Boy.