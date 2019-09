Hombres que amamos: Orlando Bloom – Carnival Row

Sus primeros roles, pequeños, se dieron en la televisión, con apariciones en episodios de las series Casualty y Midsomer Murders, mientras que también participó de la biopic Wilde, estrenada en el año 1997.

Dos años después llegaría el rol que cambiaría su vida: comenzaría a transformarse en Legolas, el rubio elfo de la multipremiada trilogía de Peter Jackson, The Lord of the Rings. Aunque tal vez nos resulte imposible imaginarlo, Orlando, en un primer momento, audicionó para convertirse en Faramir, pero fue Jackson quien terminó convenciéndolo para que interprete a Legolas. ¡Y vaya que no se equivocó! Tras el éxito de The Lord of the Rings, Orlando volvería a vestirse como nuestro elfo favorito en los films que llegarían una década después, la trilogía de The Hobbit.