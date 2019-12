Sus primeros pasos como actor los dio a muy temprana edad, cuando a los 13 años se subió a un escenario para interpretar una obra de William Shakespeare , y sería el escenario su mejor escuela, ya que, aunque no podamos creerlo, Óscar carece de educación formal en la materia. Se sumó a la compañía teatral de Esplugas , l’Endoll , y juntos comenzaron a representar diversas obras entre las que podemos encontrar a Mucho ruido y pocas nueces , Esperando a Godot , etc.

Óscar se vio forzado a abandonar Esplugas , poniendo destino hacia Madrid , donde podría conseguir algún trabajo. Así fue, y comenzó a oficiar de camarero en el Hard Rock Café . Este trabajo fue el que lo acercó al director Luis San Narciso , quien se fijó en él y lo recomendó para comenzar a hacer apariciones en diversas series de televisión españolas, como 7 vidas o Compañeros . Ya para comienzos de la década del 2000 , Óscar conseguía algunos roles pequeños no solo en la pantalla chica, sino también en la grande.

Óscar comenzó a especializarse en comedia, participando de producciones como XXL, pero en el 2005 pudo protagonizar Camarón, un film dramático sobre la vida de Camarón de Isla, un cantaor gitano adicto a las drogas, con traumas del pasado que lo acechan y que termina muriendo de un fulminante cáncer de pulmón. Nuevamente, su trabajo le valió una nueva nominación a los Premios Goya, ya no como Revelación sino como Mejor Interpretación Masculina, así como también nominaciones para los Fotogramas de Plata y Círculo de Escritores Cinematográficos. Finalmente, tanto el Goya como el Fotogramas, serían para él.

En los años venideros continuó haciendo cine, participando incluso en producciones hollywoodenses como Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, y hasta interpretando a figuras míticas como la de Mario Moreno, más conocido como Cantinflas.