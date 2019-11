Hombres que amamos: Paul Rudd – Living With Yourself

Mientras cursaba sus estudios de teatro, Paul trabajó como DJ en algún que otro Bar Mitzvah, pero finalmente su carrera como actor arrancó en el año 1992 , cuando comenzó a participar de la serie de televisión Sisters . Allí, Paul interpretó a Kirby Quimby Philby hasta el año 1995 , aunque, mientras tanto, también hizo apariciones en otros shows como The Fire Next Time o Wild Oats .

Nacido el 6 de abril de 1969 , Paul Stephen Rudd es originario de Passaic , New Jersey . De familia judía, sus padres eran ambos ingleses y Paul se crió leyendo cómics de este país que le enviaba su tío. A sus diez años, abandonó junto a su familia New Jersey para irse a vivir a Kansas , donde cursó todos sus estudios y se graduó en teatro. Además, durante algunos meses, Paul también estudió en Oxford .

Su primer papel importante llegaría en 1995, con la película Clueless , donde todos nos enamoramos de él. Ese mismo año también participó del film Halloween: The Curse of Michael Myers . Un año después interpretaría a Dave Paris en Romeo + Juliet , el film que adaptó la clásica historia de Shakespeare . Otras películas de finales de los 90 en las que podemos verlo son The Object of My Affection , 200 Cigarrettes y The Cider House Rules .

También por el 2005, Paul Rudd comenzó a trabajar con el director de cine Judd Appatow, con quien realizó films como Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, Knocked Up y The 40 Year Old Virgin. Además, también participó en películas que Appatow produjo, como Forgetting Sarah Marshall, y hasta creó un film con él, protagonizado por Jennifer Aniston, llamado Wanderlust. En el mismo año en el que se estrenó Wanderlust, el 2012, Paul también fue parte del popular film The Perks of Being Wallflower.

En televisión, por esos años, participó en shows como Parks and Recreation, Louie y hasta fue host de Saturday Night Live en más de una ocasión.

En el 2015 su carrera se vio sacudida por un papel que lo cambiaría todo: Paul se convirtió en Scott Lang, más conocido como Ant-Man en las populares películas de Marvel. En los últimos años, además de aparecer en el MCU, estrenó otros films como The Catcher Was a Spy o Mute. En televisión, podemos verlo en series como Wet Hot American Summer o en la recientemente estrenada de Netflix, Living With Yourself, donde interpreta a dos personajes: Miles y su clon.