En teatro, Pedro no sólo actúa, sino que también dirige, habiendo recibido premios por su participación en la obra Orphans en el International City Theatre. Además, ha trabajado off- Broadway , en obras como Maple and Vine , Some Men y Macbeth , entre muchas. Además, es parte de la compañía LAByrinth Theatre .

En cine, su experiencia comenzó en el año 2005 con una película argentina, titulada Hermanas, donde tuvo una pequeña participación. Su primer papel importante en la pantalla grande se dio recién diez años después, en el film Bloodsucking Bastards, donde interpretó a un vampiro corporativo.

Un año después, participó del film The Great Wall y, en el 2017, apareció como el agente Whisky en Kingsman: The Golden Circle. Después le siguieron Prospect, The Equalizer 2 e If Beale Street Could Talk.

A Pedro le espera un futuro heroico: será parte del film que se estrenará en el 2019, Wonder Woman 1984, con un rol protagónico, junto a Gal Gadot y Chris Pine.