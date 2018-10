Hombres que amamos: Rami Malek – Mr. Robot

Al año siguiente de graduarse, Rami ya estaba dando sus primeros pasos como actor con una pequeña participación en la serie Gilmore Girls. Ese mismo año, además, realizó algunas voces para el vídeo juego Halo 2, sin embargo nunca apareció en los créditos del mismo.

Al año siguiente, participó en dos episodios de Over There, en uno de Medium y participó de la sitcom The War at Home, en el papel de Kenny.