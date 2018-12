Hombres que amamos: Sean Teale – The Gifted

Aunque pueda resultar sorprendente, el hombre al que le dedicamos nuestra sección de hoy ha nacido en Putney , Londres , el 18 de Junio de 1992 . Tal vez nos es difícil imaginarlo como un inglés, porque estamos muy acostumbrados a verlo como a un latino en The Gifted , donde interpreta a Marcos “Eclipse” Díaz . Lo cierto es Sean James Teale ha nacido en Inglaterra , pero tiene raíces venezolanas, españolas y galesas.

Sus primeros pasos en la actuación los dio de la mano de una figura tan emblemática como Tom Hardy , en un corto llamado Sergeant Slaughter, My Big Brother . En ese mismo 2010 , Sean se convirtió en un hombre lobo en una producción original de Nickelodeon UK , Summer in Transylvania .

Mientras disfrutaba del éxito de Skins , Sean también participó de un documental de 10 horas de History Channel , llamado The Bible , y de las series de época Reign y Mr. Selfridge .

Su paso por la industria de las películas lo llevó a participar en algunos proyectos exclusivos de televisión, como el film de horror Abominable Snowman, y otros pensados para la pantalla grande, como We Are The Freaks o Survivor.

En el 2015, Sean fue parte de la producción de The Red Tent, una serie bíblica que se filmó en Marruecos y de la serie norteamericana Incorporated.