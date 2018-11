El hombre al que le dedicamos nuestra sección de Hombres que amamos de esta semana lo conocimos hace ya mucho tiempo y casi que podemos decir que crecimos junto a él. Nacido en Epsom, Surrey, Inglaterra, el 22 de Septiembre de 1987, Tom Felton nos acompañó durante nuestra infancia y adolescencia desde la pantalla grande, interpretando al inolvidable Draco Malfoy en las películas de Harry Potter.

Tom es el más joven de cuatro hermanos. Estudió en la escuela Cranmore de West Horsley hasta los trece años y luego continuó con su educación en la escuela Howard of Effingham. Desde muy pequeño, Tom ha estado involucrado con la música. Participó en coros desde los siete años de edad y, en la actualidad, dedica mucho de su tiempo a cantar y tocar la guitarra. En sus redes sociales es muy común escucharlo, así como también en algunas de sus presentaciones alrededor del mundo en convenciones, como sucedió en Argentina el año pasado en la Comic-Con.

Sus primeros pasos como actor los dio en comerciales para empresas como Commercial Union o Barclaycard. En 1997, sin embargo, obtuvo su primer rol importante, en el film The Borrowers. Un año después, prestó su voz para uno de los personajes de la serie británica Bugs. Algunos años después ya comenzó a codearse con grandes figuras del cine: participó de la serie británica Second Sight, junto a Clive Owen, y del film Anna and the King, junto a Jodie Foster. En el 2000, Tom volvería a aparecer en una nueva temporada de Second Sight, aunque fue sólo por un episodio.

Un año después, sin embargo, llegaría el rol que cambiaría su vida para siempre: Tom se convirtió en Draco Malfoy, el cruel niño que atormenta a Harry Potter en los films basados en las novelas de J. K. Rowling. Para esto, Tom debió platinarse el pelo durante muchísimo tiempo y prácticamente pasó toda su adolescencia interpretando a un personaje que está guardado en la memoria de todos.

Luego de las películas de Harry Potter, Tom continuó trabajando. En cine, pudimos verlo en films de horror como 13Hrs o The Apparition, y también en la taquillera Rise of the Planet of the Apes. También por esos años, Tom volvió a trabajar para televisión, con la miniserie Labyrinth, donde actuó junto a Katie McGrath y Sebastian Stan. Felton también participó en la primera temporada de la serie norteamericana Murder in the First, haciendo de uno de los principales sospechosos del caso de esa temporada.

Algunos de los films en los que Tom ha trabajado antes de volvamos a encontrárnoslo en la televisión son From the Rough, Belle, In Secret, Against the Sun, Risen, Message from the King, A United Kingdom y la película rusa animada Sheep and Wolves, para la que prestó su voz en el doblaje inglés. En el 2016 fue anunciado que participaría de la exitosa serie The Flash, de The Cw, durante la tercera temporada. Allí interpretó a Julian Albert, un CSI con algunos secretos escondidos, una relación pésima con Barry Allen y una suerte de romance con Caitlin Snow.

Luego del éxito de su personaje en The Flash, Tom continuó trabajando en cine, en films como Megan Leavey, Feed o Stratton. Sin embargo, no permaneció lejos de la pantalla chica: este año lo tenemos como uno de los protagonistas de la nueva serie de YouTube, Origin. En esta nueva producción de ciencia ficción, Tom interpreta a Logan, uno de los pasajeros de la nave que intenta llegar a un nuevo planeta.