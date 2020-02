Volvimos de Crisis en Tierras Infinitas y todas las series tienen algún cambio para dejar la a los gritos o aunque sea con la atención a mil durante el episodio. El episodio nos dió mucho para conversar y lo haremos, pero el cierre ya es muy fuerte. Acabamos de ver en Supergirl una reunión de Brainiacs, entonces quizás está sucediendo lo mismo acá y como Kate fue una de las personas encargadas de la reconstrucción de la Tierra, puede que en su inconsciente pidió a una Beth de regreso y consiguió una de otra Tierra. Todo esto lo tendremos que descubrir en el próximo episodio, pero no me molesta para nada empezar a darle la bienvenida a Beth despedir a Alice porque aunque nos diviertas mucho, sabemos que no puede ser villana de la series durante más de una temporada. La realidad es que nos gusta mucho su personaje, pero de a poquito la están alejando más y más de la redención, entonces las otras opciones son la muerte o la cárcel, porque sino se va a tornar todo muy repetitivo y nadie quiere eso. Pero bueno, hay un montón de cosas para decir del resto del episodio, así que empecemos.

Mientras miraba el episodio una cosa que pasaba por mí cabeza es que quizás no necesitaba que me griten todo esto en la cara, pero algo que terminé aceptando es que si no lo hace Batwoman, nadie lo va a hacer. Ser orgullosamente homosexual es algo que define a Kate y muchos dirán “bueno, pero podría sólo ser orgulloso de quién es” y no estoy de acuerdo. Nadie aclara que es heterosexual porque nadie te juzga por eso, entonces, si había una serie que iba a hacer esto, era Batwoman. Ella es valiente, fuerte y homosexual, entonces, debía ayudar a alguien a estar orgullosa. Quizás hubiese sido interesante y útil que Batwoman sea “hetero” porque serviría para que no la miren a ella. Pero bueno, Kate necesitaba tomar una postura y decirle a todas las chicas o chicos que necesiten salir del closet que la representación importa y que todos pueden elegir a quién amar. Pero no sólo eso, dio un mensaje muy lindo sobre la el orgullo y la esperanza de que todo mejorará en algún momento.