How to Lose a Guy in 10 Days se adaptará en formato de serie

La plataforma de video Quibi está empeñada en hacer competencia a Netflix en cuanto a producciones televisivas se refiere, así que ha anunciado otro proyecto centrado en la película How to Lose a Guy in 10 Days, misma que será adaptada en formato de serie.

Protagonizada en 2003 por Kate Hudson y Matthew McConaughey, la historia de esta comedia romántica volverá a las pantallas donde se nos presentará de nuevo la premisa de una columnista que intenta demostrar como las mujeres tienen ciertos comportamientos que alejan a los hombres, mientras que él tendrá que demostrar que puede enamorar a alguien más en tiempo récord.

Este nuevo proyecto corre a cargo del comediante y escritor Guy Branum (The Mindy Project, Awkward). La fecha de estreno aún no está definida, pero está podría ser lanzada a partir de abril de 2020, fecha en la que Quibi comenzaría a lanzar sus producciones televisivas.