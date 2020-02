Hoy estrena esta nueva serie de Netflix y por estas razones debes verla – Locke & Key

¡Bienvenidos a Locke and Key ! Después de muchos intentos y un piloto fallido con Fox , el día de hoy, 7 de Febrero de 2020 , la obra de Joe Hill y Gabriel Rodriguez . llega en formato de streaming por medio de Netflix y les aseguramos que no pasará desapercibida.

Ha sido mucha la espera para los fanáticos de Locke and Key. Como bien lo mencionamos en nuestra introducción, tuvieron que pasar años para que llegara este día y como ocurre siempre que se estrena una serie basada en algún libro o cómic empiezan las dudas acerca de si será realmente fiel a lo que ya está escrito o si llenará las expectativas de un fan base tan sólido como el de este caso en particular. Aquí les podemos decir que si bien tiene sus diferencias al original también tiene puntos muy rescatables que gustarán no solo a la audiencia general sino a los fans más acérrimos del material original.