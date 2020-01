Hoy estrena la nueva película de Kristen Stewart y te dejamos el tráiler

T.J. Miller (Silicon Valley), Jessica Henwick (Iron Fist), Vincent Cassel (Black Swan), John Gallagher Jr. (10 Cloverfield Lane), Mamoudou Athie (The Get Down) y Gunner Wright (J. Edgar) también forman parte del elenco.

La película está dirigida por William Eubank (The Signal) y escrita por Brian Duffield y Adam Cozad quienes entregaron una historia oscura sobre el aislamiento y la supervivencia que a la vez reflexiona sobre el estado de la naturaleza, de acuerdo a lo dicho por Kristen Stewart.

Amenaza en lo Profundo estrenó hoy viernes 10 de enero en diversas salas del país.