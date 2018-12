Hoy llega la segunda temporada y esto es todo lo que queremos ver – The Marvelous Mrs. Maisel

El año pasado nos tomó por sorpresa a todos una nueva comedia titulada The Marvelous Mrs. Maisel, producida por Amazon Prime Video, de la mano de Amy Sherman-Palladino. ¡Y no fuimos los únicos que quedaron cautivados con ella! The Marvelous Mrs. Maisel se convirtió en una sensación tan grande que arrasó con todo en la temporada de premios: dirección, actriz de comedia, actriz de reparto, lo que imaginen.

No sin justicia, este show que cuenta la historia de Miriam “Midge” Maisel, una ama de casa de Nueva York en los años 50 que es abandonada por su marido de la noche a la mañana y que descubre su verdadero talento en la comedia de stand up, se merece todo lo que ha cosechado.