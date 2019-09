¡Hoy regresa Mob Psycho 100!

Si son seguidores de Mob Psycho 100 –del mismo autor de One Punch Man– esto les encantará:

Crunchyroll anunció que este martes 24 de septiembre se estrena en su plataforma la divertida OVA llamada Mob Psycho: A Journey that Mends the Heart and Heals the Soul.

Por supuesto, si no han visto esta divertida historia del chico con poderes telepáticos y adversarios sobrenaturales, pueden ver las dos primeras temporadas en Crunchy ahora mismo… ¡incluso con audio doblado al español latino!

Este es el póster de la reciente OVA: