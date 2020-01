¡Hubo un abrazo perdido entre Chewbacca y Leia!

¿Ubican a Joonas Suotamo? Se trata del actual actor que viste el traje de Chewbacca en las películas recientes de Star Wars (desde 2014, luego de que el fallecido Peter Mayhew dejara el rol).

El actor confesó en entrevista para The Hollywood Reporter que lamentó mucho que no hubiera una despedida significativa entre Leia Organna y Chewie, sobre todo considerando que ambos personajes comenzaron la travesía galáctica desde A New Hope.