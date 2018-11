Hugh Grant protagonizará la nueva serie limitada de HBO – The Undoing

¡Después de años fuera de la industria, Hugh Grant ha vuelto en grande!

El actor inglés quien será el protagonista de la serie inglesa A Very English Scandal (BBC), ahora también se suma al elenco de The Undoing, la nueva serie de HBO desarrollada por David E. Kelley, creador de Big Little Lies, que será protagonizada por Nicole Kidman.

Grant interpretará al esposo de Grace Sachs (Kidman) quien desaparece misteriosamente, siendo este uno de la serie de hechos extraños que terminan con la vida perfecta que tenía esta exitosa terapeuta, afectando de igual forma a su hijo. Todo esto sucede cuando ella está a punto de publicar su libro.

La serie limitada es una adaptación del libro You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz que cuenta con David E. Kelly como showrunner, escritor y productor de la misma a lado de Kidman, Per Saari, Bruna Papandrea y Susanne Bier, quien además fungirá como directora de esta producción.

Aún no hay fecha tentativa de estreno para este proyecto.