Hugh Laurie protagonizará ‘Roadkill’, el nuevo thriller político de BBC

Si ya extrañaban al protagonista de House y The Night Manager, Hugh Laurie, ahora podrán verlo de nuevo en la pantalla chica en la nueva serie que prepara BBC One y The Forge.

De acuerdo a Variety, Laurie protagonizará el thriller político Roadkill del aclamado dramaturgo y guionista David Hare.

Laurie dará vida a Peter Laurence, un carismático ministro de gobierno del Partido Conservador que permanece sin remordimientos y libre de culpa incluso cuando surgen revelaciones vergonzosas sobre su vida personal. Por supuesto, sus rivales planean quebrantarlo mientras continúa persiguiendo sus ambiciones.

Roadkill es descrita como un thriller de cuatro partes que explora la relación entre la moral personal y el poder político.

Por el momento, aún no hay más actores atados al proyecto.