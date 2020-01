Hugo Weaving reveló por qué no interpretó a Red Skull en las últimas películas

En sus apariciones en Avengers: Infinity War y Endgame, el actor fue reemplazado por Ross Marquand, ¿pero por qué exactamente? Aquí él lo explica muy bien.

En una entrevista con Time Out London, Hugo Weaving confesó que la razón por la que no volvió a hacer de Red Skull fue un tema de dinero: “Todos estábamos obligados a inscribirnos para tres películas: estaba pensando que Red Skull probablemente no volvería en Capitán América, pero que bien podría hacerlo en los Vengadores. Para entonces, habían retrasado los contratos que acordamos, por lo que el dinero que me ofrecieron para Avengers fue mucho menor que el que obtuve la primera vez, y esto era para dos películas”

El actor dijo que le “encantó interpretar a ese personaje, fue muy divertido”, pero que Marvel/Disney no cumplió con lo que le habían dicho en primera instancia: “La promesa cuando firmamos los contratos por primera vez era que el dinero aumentaría por cada película. Me dijeron: ‘Es solo un trabajo de voz, no es algo tan grande’. Me di cuenta que era imposible negociar con ellos a través de mi agente”.

Esta no fue la primera vez que Marvel cambió a un actor entre películas, recordemos que Terrance Howard fue Rhodey en la primera película de Iron Man y la próxima vez que lo vimos estaba siendo interpretado por Don Cheadle. Esto también fue un problema de dinero.