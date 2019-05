Hulu anuncia serie animada infantil con una familia homoparental – The Bravest Knight

Se acerca junio, mes conocido por ser el mes del orgullo LGBT y para celebrar la inclusión de todas las sexualidades en nuestra sociedad, Hulu ha decidido dar un nuevo paso lanzando una nueva serie animada llamada The Bravest Knight que es protagonizada por una familia homoparental y que va dirigida a los más pequeños de la casa.

La serie está basada en el libro The Bravest Knight Who Ever Lived del escritor Daniel Errico que nos presenta la historia de Nia (Storm Reid) quien sueña y lucha desde muy pequeña por convertirse en un valiente caballero. Para lograrlo, ella escucha los consejos de su padre Sir Cedric (T.R. Knight) quien le cuenta que antes de convertirse en un caballero, él fue un granjero de calabazas.

La historia se complementa con el otro padre de Nia, el Príncipe Andrew (Wilson Cruz), además de Grunt, un pequeño troll parlanchín que será interpretado por Bobby Moynihan.

Los primeros 5 episodios estarán disponibles el próximo 25 de junio a través de Hulu con un cast de voces que incluye a RuPaul, Christine Baranski, Wanda Sykes, Teri Polo, Steven Weber, Donna Murphy, AJ McLean, Dot-Marie Jones, Maz Jobrani y Chance Hurstfield.

A continuación puedes ver el póster y la secuencia inicial: