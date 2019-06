Hulu establece fecha de estreno para la adaptación – Looking for Alaska

¡Buenas noticias para los fans de John Green!

Hulu ha anunciado que la adaptación de Looking For Alaska, protagonizada por Kristine Froseth (Sierra Burgess Is a Loser, Apostol) y Charlie Plummer (All the Money in the World), llegará a la plataforma el 18 de octubre. (Sí, todos los ocho episodios estarán disponibles para maratonear ese mismo día).

La serie limitada seguirá a Miles “Pudge” Halter (Plummer), quien se inscribe en un internado para tratar de obtener una perspectiva más profunda de la vida. Ahí se enamora de Alaska Young (Froseth), y encuentra un grupo de amigos leales, hasta que una inesperada tragedia los obliga a tratar de darle sentido a lo que han vivido.

Aunque aún no se ha develado nueva información del proyecto, sabemos que Denny Love, Jay Lee, Landry Bender, Sofia Vassilieva, Uriah Shelton, Jordan Connor, Ron Cephas Jones y Timothy Simons también formarán parte del elenco.

La novela de John Green tardó 13 años para llevarse a la pantalla y estará a cargo del guionista Josh Schwartz (The O.C, Gossip Girl).