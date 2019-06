Humbug’s Gulch – Fear The Walking Dead

Una muestra clara del cambio de roles en el show es el que siempre ella tenga la última palabra y por ejemplo, Alicia y el resto estaba a punto de matar a los zombies para avanzar con todo y porque ella dijo “vamos para allá”, todos bajaron sus armas sin quejas y la siguieron para que se encuentren con los niños. Obviamente, con lo que se encontraron no fue muy lindo y aunque duela, parece que esos niños no están dispuestos a ser ayudados. La pregunta acá es: ¿Ellos son parte de los malos o están simulando serlo para que dejen de molestarlos? Megustaría creer que es la segunda, pero algo me dice que es la primera opción. Tendría mucho sentido el que los que están detrás de todo usen como último recurso para alejar a la gente que se acerque mucho, sean estos niños. Ya tuvieron oportunidad de matarlos y nunca lo hicieron, quizás, realmente, lo único que quieren es que se alejen y usan el miedo para lograrlo.

El mayor problema que tuvimos el año pasado en Fear The Walking Dead, fue que en vez de seguir por el camino que iban, decidieron que sería una buena idea hacer que la serie toma lugar en la vida de Morgan. Él, es un personaje que el paso del tiempo no le hizo muy bien. Fue y vino con depresiones y dudas existenciales que lo convertían en aburrido e interesante al mismo tiempo. Entonces, los encargados del universo de The Walking Dead, lo llevaron hacia su spin-off para encontrar el camino que debía recorrer y lo hizo. Hoy, Morgan está bien, pero cuando lo presentaron, con él llegó Martha, una villana que era digna de todo lo malo que el personaje tenía y por ende, hicieron que Fear, se contagie de esa parsimonia aburrida. Con esa historia terminada, podemos enfocarnos en lo que realmente importa y eso es todo lo que Morgan, le puede aportar a Alicia y el resto de los personajes de este show.

Yo imagino que la semana que viene ya empezaremos a meternos dentro de lo desconocido, quizás, de la mano de Al o también podría ser por Sherryl. No, no estoy spoileando, pero no saldría de la lógica que ella haya dejado de escribir mensajes porque está encerrada en algún lugar y puede que ellos hayan hecho lo mismo que con Al cuando la vieron cerca de su perímetro y ahora tienen a la esposa de Dwight bajo su custodia. También existe la posibilidad que la semana que viene nos vayamos a la historia de Daniel y Victor, ya que necesitamos el avión y como sabemos, Salazar no se puso muy contento al verlo a Strand, así que lo mandó al muere. Por suerte, él no sabía que Victor no estaba solo, así que tiene un grupo de personas que podrían distraerlo para que él se robe el avión que el resto necesita para volver a tomar control de su hogar.

No suelo leer nada sobre las series de temporada a temporada y por eso, al ver a Dwight apuntando a John Dorie, me sorprendí mucho. Tiene sentido que sea él el personaje que viene de The Walking Dead. Luego de Negan, para Dwight no había nada, sólo la posibilidad de encontrar a su esposa. Además, como el resto de los que está ahí, todos hicieron cosas de las cuales se arrepienten y si hay alguien que está buscando una segunda oportunidad, es el #TeamFearTWD. Entonces, vamos a darle la bienvenida a un personaje que demostró que podía mejorar, pero que tardó mucho en animarse a hacerlo y eso le hizo hacer cosas malas. En este episodio también las hizo, pero nada que no se pueda arreglar y su motivación, es lo suficientemente fuerte para que John y June, entiendan su situación. Así que nadie se quejó, nadie preguntó de más y todos estuvieron dispuestos a dejar que Dwight se sume a su aventura, así que nosotros tampoco nos quejamos.