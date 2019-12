Ian McKellen y Helen Mirren protagonizan una asfixiante historia de suspenso, pero…

El nombre puro de Ian McKellen (X-Men, The Lord of the Rings) o el de Helen Mirren (Calígula, State of play), deberían bastar para saber que cualquier película que los tenga dentro de su reparto suma un plus a su contenido y disfrute. Ambos histriones son conocidos por interpretar papeles en películas que representen un desafío hacia su carrera profesional, sin contar el hecho de que ambos han cosechado una larga carrera dentro de la cinematografía, algo que además se muestra interesante cuando los colocamos dentro de la misma fórmula. El solo hecho de tenerlos a ambos interactuando dentro de una historia de intriga mezclada con comedia representa y da la promesa de mantener altos niveles de entretenimiento, lo cual sin duda atrae con la nueva cinta The Good Liar (El buen mentiroso), del director Bill Condon (Dreamers, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 & 2), quien junta a estas personalidades para sacar chispas dentro de la pantalla grande.