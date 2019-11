Idris Elba estelarizará película western en Netflix

¿Qué tan épico será Idris Elba como villano en una película western? ¡Lo sabremos próximamente!

THR informó que el protagonista de Luther y Beasts of no Nation tendrá el papel antagónico principal en The Harder They Fall, western de acción y venganza que prepara Netflix, bajo la dirección y libreto de Jeymes Samuel (They Die by Dawn).

Previamente se había anunciado la participación de Jonathan Majors (Captive State) en la película del Viejo Oeste. Jay-Z está a cargo de la producción y podríamos pensar que también tendrá parte en el soundtrack, como sucedió en The Great Gatsby, donde ya trabajó con Samuel (quien por cierto, es cantautor en The Bullitts).

The Harder They Fall contará la historia del forajido Nat Love (Majors), quien descubre que el hombre que asesinó a sus padres hace dos décadas (el personaje de Elba) ha sido liberado de prisión, por lo que se unirá a su pandilla para buscarlo y vengarse.

No hay fecha de estreno para The Harder They Fall.