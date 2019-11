Luego de esta enigmática escena, nos reencontramos con Angela, quien está eliminando evidencias de la permanencia de Will en su pastelería. Limpia a fondo, destruye la silla de ruedas y hasta se cuela en el Centro de Patrimonio Cultural de Greenwood para terminar de descubrir que Will era, oficialmente, su abuelo por el lado paterno, aunque se sospechaba que tanto él como sus progenitores habían fallecido en la Masacre de Black Wall Street. Indignada, Angela pide en voz alta que Will la deje en paz, pero mientras está teniendo ese momento privado escucha en las afueras del Centro un estrépito. Cuando sale, ve a la agente Laurie Blake exactamente donde la dejamos: riéndose ante el auto de Angela que cayó del cielo. Blake finalmente la deja a Angela con su auto, donde esta última encuentra las pastillas de Will en la guantera. Al otro día, se las llevará a Wade, quien está escondido en una suerte de búnker donde da rienda suelta a su obsesión con los calamares que caen del cielo. Angela le pide a Wade que, a través de su ex esposa, lleve las pastillas a analizar para saber de qué se tratan y también le muestra el atuendo del KKK que encontró en el clóset de Crawford. Wade no parece del todo sorprendido, aunque le avisa que la insignia de sheriff es de tiempos pasados. Acuerdan que él lo ocultará para mantenerlo fuera del radar de Blake.

En el momento tal vez más bizarro del episodio, mientras Angela terminaba de deshacerse de los restos de la silla de rueda de Will, se topa con un enmascarado misterioso, completamente vestido de spandex plateado, a quien comienza a perseguir a pie. Cuando estaba por atraparlo, este enmascarado se unta en una suerte de aceite y desaparece a través de una alcantarilla al mejor estilo It. Al llegar a la oficina e intentar averiguar más sobre este misterioso hombre, Angela descubre que su nueva jefa es Laurie, quien le informa que en su auto encontraron huellas de un misterioso hombre de mas de 100 años: William Reeves. Laurie, además, sugiere que un hombre de más de 100 años, probablemente, se mueva utilizando una silla de ruedas, recordando sus sospechas al encontrar huellas de una silla bajo el cuerpo de Crawford. También nos enteramos que, en sus años de juventud, Reeves fue policía. La conversación de ambas es interrumpida por Petey, quien trae nuevas pistas, que dirigen al grupo a la Torre del Milenio. En el viaje hacia allí, Blake blanquea su pasado como Silk Spectre, dejando muy sorprendida a Angela.