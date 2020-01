A menos de dos semanas del estreno de la segunda parte de Crisis on Infinite Earth s, la producción ha lanzado nuevas imágenes del cuarto episodio de este crossover correspondiente a Arrow , el cual nos presenta un encuentro entre Flash, Supergirl, Batwoman y White Canary uniendo fuerzas con Lex Luthor (Jon Cryer) y Ryan Choi (Osric Chau) para salir del Punto de Fuga donde se encuentran atrapados.

Oliver ( Stephen Amell ) volverá para ayudarlos en formar de espectro, el cual no se muestra en las imágenes, para detener el evento que promete destruir todas las Tierras paralelas que ellos conocen. Al mismo tiempo que ellos buscan la manera de salir del problema en el que se encuentran, conoceremos el origen de The Monitor ( LaMonica Garrett ) y su contraparte Anti-Monitor.

El episodio de una hora estrenará el próximo martes 14 de enero seguido del episodio final en la hora de Legends of Tomorrow –del cual aún no se revelan las imágenes– promete una resolución positiva, aunque no del todo satisfactoria.