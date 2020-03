A dos meses de haberse anunciado que la nueva temporada de Riverdale tendría un episodio musical, la producción ha presentado las dos primeras imágenes del episodio titulado Wicked Little Town donde los protagonistas de la historia recrearán muy a su estilo la historia de Hedwig and the Angry Inch.

La historia nos presentará a Kevin Keller, quien está decidido a revivir la tradición de los musicales en el Instituto Riverdale a través de un espectáculo de variedades, pese a los resultados anteriores. Para lograrlo tendrá que enfrentarse al Sr. Honey, quien le prohíbe interpretar un número de Hedwig and the Angry Inch. Él junto a los chicos interpretarán diversos números de la historia para reflejar la vida y la lucha en su escuela. A la par un romance volverá a surgir.